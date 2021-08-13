 

Ученые установили, когда человечество познакомилось с понятием культуры

13.08.2021, 23:34, Новости дня
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Понятие культуры в доисторический период весьма условно, говорят ученые. И все же многочисленные археологические раскопки позволяют примерно установить, когда произошли первые изменения в поведении человека, которые привели к появлению первых примитивных культурных ценностей.

По словам ученых, случилось это примерно 400 тысяч лет назад. Такой поистине квантовый скачок произошел после того, как человек научился добывать и использовать огонь в своих целях.

После этого первые культурные ценности были переданы от одного человека к другому, перенимались другими племенами и следующими поколениями. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



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