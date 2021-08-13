На заключительный этап конкурса на пост главы Бюро экономической безопасности прошли три кандидата – Милованов

Сегодня комиссия заслушала 12 кандидатов. В финал конкурсного отбора прошли глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Милованов рассказал, что по итогам собеседования Мельник, Горбаль и Ковчи получили максимальные оценки – по семь баллов.

Мельник возглавляет ГФС с конца 2020 года. До этого возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах и занимал разные должности в налоговой милиции.

Ковчи с июля 2020 года работает прокурором в Офисе генпрокурора, а в 2016–2020 годах был заведующим отделением правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений, пишет “Интерфакс-Украина”.

Горбаль родился в 1971 году во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Был совладельцем и президентом “Укргазбанка” до национализации банка в 2009 году. Был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й. Весной 2010 года был назначен председателем Львовской облгосадминистрации, в декабре 2010-го уволен с этой должности. Горбаль был народным депутатом в Раде IV–VI созывов, последних два – от Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.

В сентябре 2020 года Горбаль снова стал членом совета НБУ.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов на должность главы БЭБ.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—