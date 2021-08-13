Беленюк: Я люблю свою страну и никто меня не заставит уехать

“Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все ок! Хочу отдохнуть! Дни после прилета из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру [внутренних дел] Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит куда-то уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они попадаются на нашем пути”, – заявил спортсмен.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/2991109041175076

Контекст:

Беленюк сообщил сегодня, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления. “Со мной все нормально, но: 1) мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? 2) Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! 3) И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!” – заявил чемпион Олимпиады в Токио после инцидента.

Полиция по факту нападения на спортсмена и нардепа начала расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка “один из самых достойных сынов Украины”.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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