В НСЗУ объяснили, почему во Львовской области медики не получили зарплату

От НСЗУ больница получили с апреля по июль 1,7 млн, также медучреждение получало субвенцию – 658 тыс. грн в месяц.

В Нацслужбе отметили, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг, в основном это амбулаторные консультации. В городе живет более 11 тыс. человек, при этом в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет клинике получать больше денег от НСЗУ.

Расходы на заработную плату, по данным Нацслужбы, в два раза превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тыс. грн, при этом на зарплату врачам тратит 824 тыс. грн. В клинике работают 83 человека, среднемесячные расходы на оплату труда на одного работника составляют 8 861 грн.

“В больнице менялись руководители, но они не показали достаточной управленческой способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги”, – сообщили в НСЗУ.

Контекст:

12 августа 17 сотрудников больницы города Сосновка объявили голодовку из-за долгов по зарплате. 13 августа омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что число голодающих увеличилось до 18. По ее данным, медикам задолжали 3 млн грн.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых потребовала принять меры для восстановления прав медицинских работников.

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