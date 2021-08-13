Рынок мобильных игр вырос на 25%

На сегодня пользователи загружают примерно по одному миллиарду мобильных игр в неделю, отмечают аналитики рынка. Это примерно на 25% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Рынок растет очень быстро, отмечают эксперты. Прошлогодний парад карантинов сильно подтолкнул его, и этот импульс оказался настолько сильным, что позитивная динамика наблюдается до сих пор.

Огромное количество загрузок автоматически трансформируется в гигантские доходы. Только такие крупные магазины приложений, как iOS App Store и Google Play, в первом полугодии получили от реализации игрового контента 1 млрд 700 млн американских долларов. Инвестиции в создание новых игр также должны вырасти до конца года на 19%. Общая сумма капиталовложений составит 120 млрд долл.