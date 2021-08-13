Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за 1 млн долларов

Одноразовую салфетку со слезами аргентинского форварда Лионеля Месси выставили на аукцион, объявлена стартовая цена – 1 млн долларов, сообщают СМИ.

Месси на прощальной пресс-конференции, покидая ФК «Барселона», расплакался, ему помогла супруга, которая подала одноразовую салфетку, чтобы тот смог утереть слезы.

На торговой интернет-платформе Mercado Libre выставили объявление о продаже этой салфетки, передает 5-tv.ru.

Неназванный продавец сообщил, что на этой бумажке остался «пригодный для будущего клонирования генетический материал» спортсмена.

Стартовая цена лота – 1 млн долларов. Отмечается, что это может быть шуткой фанатов футболиста или розыгрышем, аукцион вызывает сомнения.

Напомним, Месси не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции по поводу ухода из испанского футбольного клуба «Барселона» и перехода в ПСЖ.

ПСЖ после объявления о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси открыл продажи футболок с его фамилией и успешно продал 250 тыс. футболок за час.