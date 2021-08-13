 

На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженных мужчин

13.08.2021, 20:58, Новости дня
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Командование американской военной базы, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном проникновении туда двух вооруженных мужчин, один из которых ранен, и призвало избегать встречи с ними.

«На территории объединенной базы «Анакостиа-Боллин», возможно, присутствует вооруженный человек… Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь», – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте военного объекта, передает РИА «Новости».

Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина с сумкой Gucci. Позднее командование через социальные сети предупредило о вероятном присутствии на базе еще одного подозреваемого – тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен. Охрана блокировала базу.

Ранее сотрудника охраны Пентагона убили рядом со зданием Минобороны США.



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