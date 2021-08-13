 

Кинувшегося на беременную жену с топором и ножом под Калининградом мужчину арестовали

13.08.2021, 20:58, Новости дня
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Напавшего на беременную супругу с ножом и топором мужчину из Зеленоградского района Калининградской области отправили под арест, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа, 34-летний житель поселка Коврово в состоянии алкогольного опьянения с топором и ножом атаковал свою жену, та побежала на улицу, пытаясь обратиться к соседям за помощью, сообщается на сайте ведомства.

Нападавшему удалось ранить женщину. Он остался в доме, где были трое детей (двое сыновей женщины девяти и шести лет и совместная двухлетняя дочь), мальчики спали на втором этаже, а девочку мужчина взял на руки, и пригрозил убить.

«Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами специального отряда быстрого реагирования «Викинг» регионального управления Росгвардии подозреваемый был обезврежен. Девочка не пострадала. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», – добавили в СК.

Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на убийство малолетнего и беременной женщины, а также о незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия в отношении несовершеннолетнего.

«Подозреваемому предъявлено обвинение, с ним проведена проверка показаний на месте. Вину в совершенных преступлениях мужчина признал, в качестве мотива он указал бытовую ссору на почве ревности

«Зеленоградским районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» старшего помощника руководителя следственного управления СК Наталью Гацко.

Его поместили в СИЗО до 12 октября 2021 года.

Суд согласился с доводами о том, что подозреваемый может скрыться от следствия, не имея регистрации в регионе и постоянного источника дохода. Также он может оказать давление на потерпевших. 



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