 

Зеленский: Беленюк – один из самых достойных сынов Украины, а на случаи ксенофобии и расизма полиция должна жестко реагировать

13.08.2021, 20:54, Новости дня
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“Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде 2020 в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он – один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их”, – заявил глава государства в Twitter 13 августа.

Український гімн прозвучав на Олімпіаді @Tokyo2020 саме завдяки #ЖанБеленюк! Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2021

Контекст:

Беленюк сообщил сегодня, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления.

“Со мной все нормально, но: 1) мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? 2) Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! 3) И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!” – заявил чемпион Олимпиады в Токио после инцидента.

Полиция по факту нападения на спортсмена и нардепа начала расследование.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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