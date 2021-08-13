В Харькове экс-нардепу продали отель “Националь”, который был резиденцией Кернеса

Отель на проспекте Науки, 21 купило ООО “Бизнес Центр Економисса”, которое входит в корпорацию “Авантаж” Денисенко.

“Именно отель “Националь” был резиденцией экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он жил в этом отеле. Владели отелем формально структуры, которые записаны на его бывшую жену Оксану Гайсинскую. По данным СМИ, отель, который перестал функционировать сразу после смерти Кернеса в декабре 2020 года, сейчас готовят к сносу”, – отметили в посте.

В Харьковском антикоррупционном центре уточнили, что “Авантаж” является одним из главных застройщиков города, который специализируется на элитных жилых комплексах.

https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/posts/3066969373579268

6 августа местное издание Kharkiv Today написало, что гостиницу готовят к сносу.

“С февраля в “Националь” нельзя заселиться. В конце 2020 года арендаторов помещений попросили найти для себя новые места. Ходили слухи о демонтаже гостиницы”, – отметили в материале.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.

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