Совладелец порта TIS Егор Гребенников выкупил Зеленый театр в Одессе

Об этом он сообщил в Facebook вечером 12 августа.

Зеленый театр был в субаренде фонда Гребенникова Impact Hub Odessa с 2015 года. Все это время, по словам бизнесмена, он был “на птичьих правах” там, но вложил в развитие амфитеатра 32 млн грн.

“Сложно вкладывать время, деньги и силы, одновременно поддерживая энтузиазм команды, в ситуации, когда каждый сезон обещает стать последним. Поэтому в прошлом году по моей просьбе юристы вошли с компанией – собственником театра в переговоры о проверке и потенциальной покупке”, – написал он.

Гребенников рассказал, что предыдущий собственник оценил амфитеатр в $3 млн.

“Полагаю, что это реальная рыночная цена такого участка, если, конечно, смотреть на него глазами жилого застройщика, который перекладывает подобные сверхзатраты на будущих зажиточных жильцов. Когда нечего скрывать и покупка полностью прозрачна, гораздо проще отстаивать свои права. Я согласился на $3 млн, но поставил условие, что сделка должна быть только на территории Украины, за полную реальную стоимость и сумма должна включать НДС. Оплата в официальных безналичных гривнах, все налоги платятся в Украине. $2 млн я вынул из оборота своей компании, еще на $1 млн мне пришлось кредитоваться в банке. НДС с этой покупки, уплаченный в бюджет, составил $500 тыс. в гривневом эквиваленте”, – сообщил меценат.

По слова Гребенникова, территория под амфитеатром интересовала застройщиков.

“Они хотели бы видеть на его месте жилую элитную 15-этажку с бассейном и СПА. В месте, где выступали Леонид Утесов, Бенни Гудман и Аркадий Райкин, – высотка, бассейн и СПА. Как вам?” – добавил бизнесмен.

По словам Гребенникова, земельный участок под Зеленым театром он взял в аренду до 2052 года.

“Наш горизонт планирования увеличился до 30 лет. Теперь мы можем строить далеко идущие планы коллабораций с серьезными организациями нашей страны, обогащая Одессу новыми культурными проектами. С 1998-го по 2014 год театр был опасным местом и свалкой. В эти годы он ни разу не работал по своему прямому культурному назначению. Надеюсь эти времена никогда больше не вернутся. В этом году Зеленый театр был отмечен Одесским горсоветом как самый популярный новый культурный проект Одессы. Для меня Зеленый театр – это проект о развитии культуры в Одессе, надеюсь, прошедшие шесть лет театра это наглядно показали”, – подчеркнул он.

Гребенников ожидает, что в будущем театр станет “настолько самодостаточным, что сможет содержать себя и развиваться”.

https://www.facebook.com/grebennikov.e/videos/536749864324429/

Контекст:

Зеленый театр – амфитеатр под открытым небом, его построили в 1936 году. На сцене театра выступали Леонид Утесов, Аркадий Райкин, Тарапунька и Штепсель, Эдита Пьеха, Анна Герман, Муслим Магомаев, София Ротару, Алла Пугачева, Олег Лундстрем. С 1998-го по 2014 год был заброшен.

В 2015 году Зеленый театр взял в субаренду фонд Impact Hub Odessa. С тех пор там отстроили сцену, лекторий, экопространство, зоны открытого коворкинга и отдыха. За сезон 2020 года в Зеленом театре побывало около 600 тыс. гостей, отмечает “Думская”.

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