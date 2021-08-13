 

В BBC непродление рабочей визы своему корреспонденту в Москве назвали прямым нападением на свободу СМИ

13.08.2021, 20:54, Новости дня
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Он отметил, что “выдворение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ”, что BBC “решительно осуждает”.

“Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. А пока мы продолжим освещать события в регионе независимо и беспристрастно”, – добавил Дэйви.

В российском МИД сообщили в пятницу, что подробно разъяснили BBC о ситуации.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Telegram, что российская сторона “неоднократно предупреждала” о “соответствующих мерах” в ответ на “настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии”, однако в BBC якобы не обращали на это внимания.

“А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов”, – подчеркнула Захарова.

13 августа агентство Bloomberg сообщило, что МИД РФ не продлило рабочую визу Рейнсфорд, она должна покинуть Россию до 31 августа, когда истечет срок ее действующей визы.

Контекст:

9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Минске. Она спросила Лукашенко о британских санкциях, после чего он жестко и с криком ответил ей: “Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания… Вы прихвостни американские”.

Кроме того, Рейнсфорд спросила Лукашенко о репрессиях оппозиционеров в Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследований протестующих после выборов президента в прошлом году.

Лукашенко в ответ заявил, что “легитимность – это результат выборов”, попросив связывать его легитимность с результатом выборов, а не с его “жестокостью после выборов”. Вопрос журналистки Лукашенко назвал “неграмотным”.

Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году, отмечает Bloomberg. Тогда из РФ выслали корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году был запрещен въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м из Москвы выслали корреспондента польской газеты Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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