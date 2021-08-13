В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.

Строительство собственной сцены для артистов учреждения начали в 2014 году за счет бюджета Марий Эл, но его приостанавливали из-за отсутствия финансирования, позже проект удалось включить в нацпроект «Культура» благодаря инициативе главы республики Александра Евстифеева, сообщается на сайте регионального правительства.

В 2020 году работы на объекте возобновились, за полтора года он был не только достроен, но и введен в эксплуатацию.

«Сегодня для всех жителей республики долгожданное и потому радостное событие – одно из старейших учреждений культуры – Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая, начала работу в стенах нового собственного здания. Говоря о значении культуры в жизни россиян, президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «В РФ служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия». Поддержка и развитие сферы культуры является одной из важнейших задач правительства Марий Эл», – сказал Евстифеев на открытии здания.

Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта «Культура» проведены реставрационные работы главного корпуса Национального музея республики имени Евсеева, Национального театра драмы имени Шкетана, замка Шереметева, городской библиотеки в Козьмодемьянске и Волжского краеведческого музея.

Проведена реконструкция концертного зала Колледжа культуры и искусств и капитальный ремонт семи домов культуры в сельской местности. Создана модельная библиотека в Новом Торъяле. Для трех школ искусств и республиканского колледжа культуры приобретено новое музыкальное и учебное оборудование. Завершается капитальный ремонт четырех детских школ искусств в районах республики. Правительством республики выделены дополнительные средства на их оснащение.

Евстифеев уточнил, что развивается не только отрасль культуры республики, но и преображается весь регион: строятся детские сады и школы, больницы, открываются ФАПы, обустраиваются общественные территории. В республике опережающими темпами идет дорожное строительство, развивается промышленность и сельское хозяйство. Проводится последовательная работа по ликвидации долгостроев. В этом году решена проблема обманутых дольщиков. Достроен ФОК в Приволжском, поликлиника в Козьмодемьянске, учреждения здравоохранения в столице, жилые дома и другие объекты, активно возводится Дом дружбы народов.

«Одним из таких долгостроев был и этот нужный республике объект. Напомню, что история Марийской филармонии началась в 1938-ом году. В филармонии работают пять профессиональных коллективов. До сегодняшнего дня творческие коллективы, пользующиеся неизменным успехом у жителей республики, страны и у взыскательных иностранных зрителей, выступали и репетировали, на арендованных площадках. 39 лет филармония располагалась в пристрое», – сказал глава региона.

Евстифеев подчеркнул, что правительству республики удалось включить вопрос завершения строительства здания Маргосфилармонии в национальный проект «Культура». Общая стоимость строительства составила более 650 млн рублей. Зрительный зал рассчитан на 356 мест. Созданы просторные репетиционные помещения, установлено современное оборудование. Завершение строительства планировалось на конец текущего года, но благодаря быстрой и качественной работе строителей уже сегодня открыто новое здание.

«Сегодняшнее событие войдет в историю культуры Марий Эл и непременно вдохновит артистов филармонии на новые свершения. Теперь у коллектива есть свой «дом», где созданы все условия для реализации самых смелых творческих планов. Хочу поблагодарить федеральный центр за внимание к республике, поблагодарить строителей и всех, кто содействовал претворению в жизнь этого замечательного проекта», – сказал он.

Евстифеев отметил, что ни одно значимое общественно-политическое и праздничное мероприятие не обходится без участия артистов филармонии. «Это показатель надежности и важности вашей деятельности, показатель признания вашего мастерства. Напомню, что следующий 2022 год объявлен Президентом страны Годом народного искусства, в связи с чем, ждем от вас ярких выступлений на новой сцене. Желаю всему коллективу Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая вдохновения, творческих успехов в вашей ответственной миссии развития лучших традиций академического искусства», – заключил глава республики.

Также с приветственным словом к артистам и зрителям обратился зампред Совета Федерации Константин Косачев.

«Филармония сегодня не отмечает свой день рождения, у нее за плечами более восьми десятилетий очень славного жизненного опыта, но можно сказать, что новое здание, чей день рождения мы отмечаем, – это для филармонии вторая молодость, второе дыхание и совершенно точно – уверенность в том, что впереди десятилетия плодотворной творческой работы на радость всем тем, кто будет заходить в эти стены», – сказал Косачев.

Он напомнил, что Государственный оркестр народных инструментов «Марий кундем» Маргосфилармонии имел почетную миссию представлять Марийский край на Днях республики в Совете Федерации.

«Впервые задача реконструкции, как это прописано было в документе, а на самом деле – строительство Маргосфилармонии, была зафиксирована в качестве государственной задачи не только республиканского, но и федерального уровня в стенах Совета Федерации, и к сегодняшнему дню эта задача блестяще решена, с чем всех поздравляю» – обозначил Косачев.

Также артистов поздравила министр культуры Ольга Любимова.

«Благодаря реализации национального проекта «Культура» создано великолепное пространство, где встречи жителей и гостей региона с музыкой будут проходить в комфортных условиях и с уникальным звучанием. Использование национальных мотивов в оформлении придет учреждению особую выразительность. Это, безусловно, и признание заслуг Якова Андреевича, как фольклориста, и напоминание о богатом и разнообразной культурном наследии нашей страны. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного проекта и пожелать коллективу филармонии дальнейших творческих успехов в стенах этого великолепного здания, а зрителям – ярких впечатлений», – сказала она.