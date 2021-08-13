 

Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить

13.08.2021, 20:01, Новости дня
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1 год – cитцевая свадьба;
2 года – бумажная свадьба;
3 года – кожаная свадьба;
4 года – льняная свадьба;
5 лет — Деревянная свадьба
6 лет – чугунная свадьба;
6,5 лет – цинковая свадьба;
7 лет – медная свадьба;
8 лет – жестяная свадьба;
9 лет – фаянсовая свадьба;
10 лет – оловянная свадьба;
11 лет – стальная свадьба;
12,5 лет – никелевая свадьба;
13 лет – ландышевая свадьба;
14 лет – агатовая свадьба;
15 лет – стеклянная свадьба;
17 лет – топазовая свадьба;
18 лет – бирюзовая свадьба;
19 лет – гранатовая свадьба;
20 лет – фарфоровая свадьба;
21 год – опаловая свадьба;
22 года – бронзовая свадьба;
23 года – берилловая свадьба;
24 года – атласная свадьба;
25 лет – серебряная свадьба;
30 лет – жемчужная свадьба
35 лет – коралловая свадьба
40 лет – рубиновая свадьба;
45 лет – сапфировая свадьба;
50 лет – золотая свадьба;
55 лет – изумрудная свадьба;
60 лет – бриллиантовая свадьба;
65 лет – железная свадьба;
70 лет – платиновая свадьба.

Из самых известных в мире супружеских пар четыре года назад 70-летие семейной жизни отмечали королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп, которые поженились в ноябре 1947 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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