Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить

1 год – cитцевая свадьба;

2 года – бумажная свадьба;

3 года – кожаная свадьба;

4 года – льняная свадьба;

5 лет — Деревянная свадьба

6 лет – чугунная свадьба;

6,5 лет – цинковая свадьба;

7 лет – медная свадьба;

8 лет – жестяная свадьба;

9 лет – фаянсовая свадьба;

10 лет – оловянная свадьба;

11 лет – стальная свадьба;

12,5 лет – никелевая свадьба;

13 лет – ландышевая свадьба;

14 лет – агатовая свадьба;

15 лет – стеклянная свадьба;

17 лет – топазовая свадьба;

18 лет – бирюзовая свадьба;

19 лет – гранатовая свадьба;

20 лет – фарфоровая свадьба;

21 год – опаловая свадьба;

22 года – бронзовая свадьба;

23 года – берилловая свадьба;

24 года – атласная свадьба;

25 лет – серебряная свадьба;

30 лет – жемчужная свадьба

35 лет – коралловая свадьба

40 лет – рубиновая свадьба;

45 лет – сапфировая свадьба;

50 лет – золотая свадьба;

55 лет – изумрудная свадьба;

60 лет – бриллиантовая свадьба;

65 лет – железная свадьба;

70 лет – платиновая свадьба.

Из самых известных в мире супружеских пар четыре года назад 70-летие семейной жизни отмечали королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп, которые поженились в ноябре 1947 года.

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