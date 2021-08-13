 

Зеленский поручил провести заседание СНБО 20 августа

13.08.2021, 20:00, Новости дня
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Заседание состоится в Киеве. Его поручил подготовить президент Украины Владимир Зеленский.

“Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении.

Повестку заседания в аппарате СНБО не огласили.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2308840049249934

12 августа секретарь совета Алексей Данилов сообшал, что СНБО собирается провести заседание, посвященное вопросу масштабного залеснения страны.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, периодически проходят по пятницам.

Предыдйщее заседание прошло в выездном формате в Краматорске Донецкой области. На нем совет рассмотрел ситуацию с “Укрзалізницею”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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