Зеленский поручил провести заседание СНБО 20 августа
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Заседание состоится в Киеве. Его поручил подготовить президент Украины Владимир Зеленский.
“Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении.
Повестку заседания в аппарате СНБО не огласили.
https://www.facebook.com/rnbou/posts/2308840049249934
12 августа секретарь совета Алексей Данилов сообшал, что СНБО собирается провести заседание, посвященное вопросу масштабного залеснения страны.
Контекст:
Заседания СНБО, как правило, периодически проходят по пятницам.
Предыдйщее заседание прошло в выездном формате в Краматорске Донецкой области. На нем совет рассмотрел ситуацию с “Укрзалізницею”.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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