 

Do Rzeczy – поляки не могут определиться, боятся ли они российской агрессии

13.08.2021, 19:54, Новости дня
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Накануне российско-белорусских учений «Запад-2021» поляки ответили на вопрос, боятся ли они вооружённой российской агрессии против них. Результаты опроса показали, что уровень боязни среди польского населения разделился поровну, и этот результат никак не зависел от политических симпатий участников, пишет Do Rzeczy.


Reuters

По заказу портала wPolityce компания Social Changes, которая специализируется на проведении опросов общественного мнения, исследовала, насколько поляки боятся возможной военной агрессии со стороны России. Респонденты отвечали на вопрос, может ли, по их оценкам, РФ напасть на Польшу. Ответы распределись практически поровну. 34% респондентов ответили «да», из них 8% сказали решительное «да». Противоположное мнение разделили 35% опрошенных, 11% из которых сказали решительное «нет». Занятно то, что избиратели всех основных политических партий отвечали похожим образом, пишет Do Rzeczy. 

Издание обращает внимание, что на настоящий момент РФ и Белоруссия готовятся к проведению учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре на пяти белорусских полигонах, в том числе недалеко от Бреста и Гродно, то есть практически на границе с Польшей. По заявлению Минобороны России, в рамках учений будет проверена готовность вооружённых сил двух стран к защите Союзного государства. 

Польский генерал Мирослав Ружаньский считает, что на основании данных об этих учениях Польша может подтвердить свои подозрения о том, насколько сильны российская и белорусская армии. «Из любых таких учений, которые русские проводят совместно с белорусами, Польша должна извлечь пользу. Суть состоит в проведении разведки. Чем больше частей задействовано, тем лучше», — заявил польский генерал в интервью порталу Fakt в конце июля. 

Польский подполковник Кшиштоф Пшепюрка разделяет это мнение. Он уверен, что все учения, которые проходят вблизи польских границ, должны изучаться польскими службами. Военный считает, что если учения каким-то образом выйдут из-под контроля, то у Польши будут соответствующие процедуры в плане ответной реакции.



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