 

Le Figaro – Аргентина произвела первую партию «Спутник V» из российского сырья

13.08.2021, 19:54, Новости дня
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В аргентинской лаборатории произвели первую партию вакцины «Спутник V» на основе активных ингредиентов, привезённых из России, пишет Le Figaro. За август там планируют получить в общей сложности около 3 миллионов доз. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая признала российскую вакцину, а также первой, кто стал её производить.


Reuters

Министерство здравоохранения Аргентины в четверг получило первую партию вакцины «Спутник V», которая была произведена в самой Аргентине, пишет Le Figaro. При этом главный активный ингредиент поставила Россия, московский Институт Гамалеи. Всего получилось больше 1,14 миллионов доз, из них почти миллион — первого компонента.

Как отмечает автор статьи, в отличие от остальных вакцин против COVID-19, состоящих из двух доз, «Спутник V» единственный, в котором используется два разных аденовируса. И Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где «Спутник V» разрешили применять, а потом первой, где его стали производить. В августе там планируют произвести три миллиона доз.

Кампанию по вакцинации там начали 29 декабря, но столкнулись с проблемой поставки второй дозы, что чуть не сорвало весь контракт. К тому же там опасаются штамма «дельта», поэтому стали использовать даже другие виды вакцины для тех, кто уже получил первую дозу «Спутник V». На данный момент 58,6% из 45 миллионов жителей Аргентины получили первую дозу вакцины и 9,3 миллионов — полностью привиты.

По той же схеме производить вакцину собираются и в Мексике в государственной лаборатории. Говорил о подобном сотрудничестве и Эквадор. Всего «Спутник V» одобрен в 69 странах мира, напоминает Le Figaro. 



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