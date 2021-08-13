11 работ Пикассо продадут на аукционе в Лас-Вегасе

Отмечается, что это будет первый аукцион Sotheby’s. в США, который пройдет за пределами Нью-Йорка – в Лас-Вегасе (штат Невада).

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Работы, которые собираются продать, сейчас находятся в коллекции группы казино и гостиниц MGM Resorts. Часть из них была выставлена в ресторане Picasso в отеле Bellagio. После аукциона в нем останутся еще 12 работ Пикассо, сообщает BBC.

Фото: sothebys-com

Самая дорогая картина в коллекции – “Женщина в оранжевом берете” 1938 года. Ее оценивают в $20-$30 млн. На картине изображена натурщица художника Мария-Терезия Вальтер.

Фото: sothebys.com

Стартовая стоимость полного набора оценивается примерно в $100 млн.

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