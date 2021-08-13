 

11 работ Пикассо продадут на аукционе в Лас-Вегасе

13.08.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что это будет первый аукцион Sotheby’s. в США, который пройдет за пределами Нью-Йорка – в Лас-Вегасе (штат Невада). 

View this post on Instagram

A post shared by Sotheby’s (@sothebys)

Работы, которые собираются продать, сейчас находятся в коллекции группы казино и гостиниц MGM Resorts. Часть из них была выставлена в ресторане Picasso в отеле Bellagio. После аукциона в нем останутся еще 12 работ Пикассо, сообщает BBC.

Фото: sothebys-com

Самая дорогая картина в коллекции – “Женщина в оранжевом берете” 1938 года. Ее оценивают в $20-$30 млн. На картине изображена натурщица художника Мария-Терезия Вальтер.

Фото: sothebys.com

Стартовая стоимость полного набора оценивается примерно в $100 млн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / Освобожденных из плена в Ливии российских моряков подвергали допросам

02.09 / VOAэкспресс 1 сентября 2020

17.09 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

30.11 / Тихановскому продлили арест до конца февраля 2021 года

03.04 / Российский военный спутник сгорел в атмосфере

01.10 / Навальный опубликовал подборку высказываний российских чиновников о его отравлении

29.04 / Мужчину убили во время магического ритуала в Астрахани

23.12 / Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц

10.05 / В iPhone появилась функция распознавания звуков

08.07 / Зеркаль: Ситуация с “Северным потоком – 2” требует совместной позиции Германии и США. Но она должна базироваться не на компенсациях, а на политическом давлении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика