 

Сбежавший от талибов летчик Шарпатов рассказал об их планах присоединить бывшие республики СССР

13.08.2021, 17:04, Новости дня
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Побывавший в плену у движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Герой РФ командир Ил-76 Владимир Шарпатов заявил, что текущая ситуация в Афганистане представляет реальную опасность России.

«То, что происходит в Афганистане, меня очень волнует, и я постоянно слежу, с самого первого дня, как на свободе оказался. Особенно в последнее время, когда американцы там хозяйничали. Сейчас мне мои друзья присылают из интернета эпизоды, как талибы начинают по-новой хозяйничать там», – сообщил Шарпатов РИА «Новости».

Он пояснил, что ему тяжело смотреть видеозаписи, где талибы жестоко себя ведут в отношении противников и местного населения. «Я после этого ночами не сплю», – признался герой.

Пилот отметил, талибы рассказывали о своих планах, когда он был у них в плену.

«Они говорили: «К нам присоединятся наши бывшие азиатские республики». А я говорю: «Ну, не все же с вами согласятся». «А мы их заставим, они никуда не денутся», – сказал Шарпатов.

Герой отметил, что сообщал об этом после плена спецслужбам, те заверяли, что в курсе, но их «не слышат».

«Это реальная угроза нашему государству», – подчеркнул Шарпатов.

Ил-76 авиакомпании «Аэростан» под управлением Шарпатова захватили в Кандагаре в августе 1995 года. Борт летел из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан).

Экипаж состоял из семи человек под руководством Шарпатова. В небе над Афганистаном борт перехватил талибский истребитель МиГ-21, он принудил совершить посадку в районе Кандагара.

Всех членов экипажа арестовали, они 378 дней находились в плену в очень тяжелых условиях, мучались от жары, нехватки воды и плохой пищи. В августе 1996 года они смогли завести Ил-76 в ходе техобслуживания и поднять его в воздух.

Самолет приземлился в ОАЭ, после чего был доставлен на родину.

В августе указом президента РФ за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена в Афганистане, командиру Владимиру Шарпатову присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль «Золотая Звезда».

В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.

В пятницу же талибы подобрались на расстояние в 50 километров к афганской столице – Кабулу, они обесточили город.



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