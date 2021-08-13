 

Компания NVIDIA представила новую видеокарту RTX A2000

13.08.2021, 16:26, Новости дня
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Компания NVIDIA представила новую модель графического ускорителя RTX A2000. Как поясняет разработчик, видеокарта предназначена, прежде всего, для использования на профессиональных рабочих станциях.

Производительность устройства составляет 8 терафлопс. В нем содержится 3328 ядер. Объем памяти составляет 6 Гб. Видеокарта работает с тактовой частотой 6001 МГц.

Эксперты также отмечают хорошую энергоэффективность нового устройства. Потребляемая мощность данной видеокарты составляет всего 70 Вт. Улучшение показателей стало возможным благодаря новой архитектуре Ampere, разработанной специалистами самого производителя. Базовая цена видеокарты составляет 450 долларов США.



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