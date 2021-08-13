Жертвой стрельбы в Плимуте стала трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка стала одной из жертв стрельбы, которая произошла в британском Плимуте, говорится в сообщении полиции графств Девон и Корнуолл.

«Среди погибших – 51-летняя знакомая нападавшего, 3-летняя девочка, ее 43-летний родственник, а также 59-летний мужчина и 66-летняя женщина, которые позднее скончались в больнице», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Кроме того, 53-летняя женщина и 33-летний мужчина находятся в больнице с несерьезными ранениями.

В перестрелке в Плимуте в четверг погибли по меньшей мере шесть человек, включая маленькую девочку. Сообщалось, что подозреваемый в убийстве шестерых Джейк Дэвисон страдал из-за того, что у него не было девушки, он относил себя к движению blackpill («черная таблетка») по аналогии с синей и красной пилюлями из «Матрицы».

Полиция не рассматривает происшествие как терроризм, расследование продолжается.