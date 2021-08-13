Воронежский губернатор наградит спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва автобуса, а также намерен наградить Игоря Пахачева, вытащившего девочку из салона.

«Обращаюсь к СМИ и интернет-сообществу за помощью. Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в других источниках указан как Пахочев). Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помочь другим пострадавшим», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемый Игорь, ваш отважный поступок заслуживает награды, и вы ее получите. Позвоните, пожалуйста, в мою приемную по телефонам +7 (473) 255-68-18, 255-27-37, 255-19-45 и оставьте свои контактные данные. Со слов Игоря, были и другие помогавшие в первые минуты трагедии. Большое вам человеческое спасибо. Вас я также прошу откликнуться по указанным номерам», – сообщил губернатор.

Позже Гусев уточнил, телефон Игоря нашелся почти мгновенно. «Скоро свяжемся с ним. И продолжаем искать других помогавших», – добавил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей, тяжелораненым выплатят по 500 тыс. рублей

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже число жертв взрыва выросло до двух человек.

Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана семерым пострадавшим. Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, информирует информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.