Пролетевший под мостом в Ульяновске пилот объяснил свой поступок

Правоохранители установили пилота, пролетевшего на легкомоторном самолете под мостом в Ульяновске, сам он объяснил пролет под конструкцией плохой видимостью и попыткой избежать столкновения.

Пилот отклонился от ранее согласованного маршрута и пролетел под автомобильно-железнодорожным мостом через Волгу в черте Ульяновска, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

В его действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства».

«Сотрудниками Ульяновского линейного отдела МВД РФ на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность пилота, допустившего нарушение правил использования воздушного пространства. Предполагаемым виновником инцидента оказался руководитель одного из коммерческих предприятий региона», – указали в управлении.

Материалы направят в управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО.

Сам пилот Андрей Бакушев в интервью телеканалу «Репортер 73» сообщил, что в этот момент рядом проходили учебные полеты. Чтобы не мешать им, он решил пройти другим маршрутом.

«Когда я уже летел, получил информацию, что здесь идут учебные полеты. То есть Ан-2, эскадрилья крутится-вертится. Когда учебный процесс – лучше не мешать. Поэтому я запросил у диспетчера: «Давайте я пройду по берегу [Волги]», – сообщил он.

Пилот отметил, что маршрут неизбежно включал в себя пролет рядом с мостом, который представляет собой высокое препятствие. «Я иду против солнца, то есть я не все вижу, может там какие-то антенны», – отметил Бакушев.

Он принял решение пройти под мостом, между шестым и седьмым пролетами, где курсируют пассажирские теплоходы.