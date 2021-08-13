На Украине остались довольны реакцией Лаврова на «Крымскую платформу»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен «нервной реакцией» России, в частности, главы МИД Сергея Лаврова на саммит «Крымская платформа».

Кулеба напомнил, что накануне Лавров посетил Крым и сделал ряд гневных, по оценке представителя Киева, заявлений о «Крымской платформе», передает РИА «Новости».

«Назвал ее шабашем, сборищем. Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией», – сказал он.

Также Кулеба добавил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы». По его словам, МИД Украины в пятницу запустил официальный сайт «Крымской платформы» и пообещал, что у него будут появляться версии на разных языках.

Ранее Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины. Он назвал саммит «шабашем».

Вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.