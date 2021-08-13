Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Денисова обратилась в Минздрав

По ее словам, голодовку объявили сотрудники больницы в городе Сосновка.

“Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! Медики тоже люди, которые хотят иметь средства для жизни. Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно, и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам – зарплату, а 11-тысячному населению нашего города – больницу”, – написала Гладун.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1156167981532348&id=100014174718444

Ситуацию в Сосновке 13 августа в Telegram прокомментировала омбудсмен Людмила Денисова.

Она уточнила, что количество голодающих медиков возросло до 18. Долг перед ними составляет 3 млн грн. Среди требований медиков – провести перерасчет зарплат за 2020 год и компенсаций за потерю части зарплаты в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

“Для восстановления нарушенных конституционных прав медиков направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых сделала акцент на необходимости принятия действенных мер для восстановления прав медицинских работников учреждения здравоохранения на своевременное получение вознаграждения за труд, а также на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда”, – сообщила Денисова.

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