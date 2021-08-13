“Класс!”, “Вообще огонь!”. Ребрик на камеру высоко подняла ногу и показала грудь
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“Прижали пятницу, 13 каблуками! Поставила на паузу эфирную неделю программы “Ранок с Україною”! Пусть все у всех будет хорошо!” – написала она.
Телеведущая позировала, подняв одну ногу и поставив ее на знак ограничителя.
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“Фото огонь!” – написала marina_zotova11.
“Вообще огонь!” – отметила beskati.
“Класс”, – заявила galinochka902.
Контекст:
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина”. Оно называется “Ранок з Україною”.
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