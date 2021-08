Дни недели, месяцы и даты на английском

Дни недели

Monday – понедельник

Tuesday – вторник

Wednesday – среда

Thursday – четверг

Friday – пятница

Saturday – суббота

Sunday – воскресенье

Месяцы

January – январь

February – февраль

March – март

April – апрель

May – май

June – июнь

July – июль

August – август

September – сентябрь

October – октябрь

November – ноябрь

December – декабрь Фото: depositphotos.com

Даты

Называя даты используют порядковые числительные.

1st – first

2nd – second

3rd – third

4th – fourth

5th – fifth

6th – sixth

7th – seventh

8th – eighth

9th – ninth

10th – tenth

При образовании числительных с 11 по 19 в конце ставится-th

11th – eleventh

12th – twelfth (v меняется f)

13th – thirteenth

14th – fourteenth

15th – fifteenth

16th – sixteenth

17th – seventeenth

18th – eighteenth

19th – nineteenth

У числительных с окончанием на -ty, -y меняется на -i, после чего добавляется -eth.

20 – twentieth

30 – thirtieth

21st – twenty-first

22nd – twenty-second

23rd – twenty-third

24th – twenty-fourth

25th – twenty-fifth

26th – twenty-sixth

27th – twenty-seventh

28th – twenty-eighth

29th – twenty-ninth

30th – thirtieth

31st – thirty-first Фото: depositphotos.com

Год при прочтении разделяют на два числа.

1750 – seventeen fifty

1826 – eighteen twenty-six

1984 – nineteen eighty-four

2017 – twenty seventeen

Первый год нового века произносится так:

1700 – seventeen hundred

2000 – two thousand

Первые девять лет нового век произносятся так:

1401 – fourteen oh one

1701 – seventeen oh one

2001 – two thousand and one

Десятилетия

1960-1969 – The ‘60s – произносится как ‘the sixties’

1980-1989 – The ‘80s – произносится как ‘the eighties’.

2000 – 2009 – The 2000s – произносится как ‘the two thousands’

—