 

“На западе это уже давно называется сологамией”. 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж

13.08.2021, 13:46, Новости дня
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Певица во время свадьбы была в белом наряде.

“На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс”, – написала артистка.

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Также певица показала, как сама себе признавалась в любви.

“Нужно понять, что единственный, самый надежный человек в твоей жизни – это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я просто хочу сказать себе, что я себя люблю. Желаю всем в этом мире принятия себя”, – заявила артистка.

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Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”. Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года артистка заявила, что в этом плане ее статус остается неизменным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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