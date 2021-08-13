 

Корреспондента BBC в Москве вышлют из России. Она задала Лукашенко вопрос о его легитимности

13.08.2021, 13:46, Новости дня
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В МИД РФ отказ пояснили ответной реакцией на действия Великобритании, которая “дискриминирует” российские СМИ и не выдает визы журналистам из России.

BBC и Рейнсфорд пока не прокомментировали заявление российского внешнеполитического ведомства.

9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Минске. Она спросила Лукашенко о британских санкциях, после чего он жестко и с криком ответил ей: “Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания… Вы прихвостни американские”.

Кроме того, Рейнсфорд спросила Лукашенко о репрессиях оппозиционеров в Беларуси, и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследования протестующих после выборов президента в прошлом году.

Лукашенко в ответ заявил, что “легитимность – это результат выборов”, попросив связывать его легитимность с результатом выборов, а не с его “жестокостью после выборов”. Вопрос журналистки Лукашенко назвал “неграмотным”.

Контекст:

Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году, отмечает Bloomberg. Тогда из РФ выслали корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году был запрещен въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м из Москвы выслали корреспондента польской газеты Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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