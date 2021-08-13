Мнения: Русофобию надо пресекать яростно и жестко

В Казахстане, оказывается, есть движение Til Maydani, что переводится как «Волна языка». Немного созвучно с «майданом», но это, наверное, просто совпадение. Лидер этого движения Куат Ахметов недавно стал очень «популярен». Получил свои «семь минут славы». Он устраивал «языковые рейды» по магазинам и ресторанам, во время которых националисты «проверяли», чтобы обслуживание шло только на казахском языке, а тех, кто не мог говорить по-казахски, заставляли на камеру извиняться. Даже пожилую русскую женщину заставили «извиниться», забыв про собственные обычаи, про уважение к возрасту.

В Казахстане, оказывается, есть движение Til Maydani, что переводится как «Волна языка». Немного созвучно с «майданом», но это, наверное, просто совпадение. Лидер этого движения Куат Ахметов недавно стал очень «популярен». Получил свои «семь минут славы». Он устраивал «языковые рейды» по магазинам и ресторанам, во время которых националисты «проверяли», чтобы обслуживание шло только на казахском языке, а тех, кто не мог говорить по-казахски, заставляли на камеру извиняться. Даже пожилую русскую женщину заставили «извиниться», забыв про собственные обычаи, про уважение к возрасту.

И это только верхушка зловещего айсберга «борьбы с русским языком» и притеснения русскоязычных в Казахстане. Речь уже не только о бытовом национализме. Националисты и русофобы заседают в парламенте страны. В 2023-м году начнётся поэтапный перевод обучения в средней школе на латиницу. Казахстан открыто демонстрирует свой отрыв от России, от Русского мира, продолжая состоять в ЕАЭС и ОДКБ.

Есть подозрение, что казахские элиты стремятся консолидировать общество именно на почве русофобии и национализма и повторить путь Украины. Уши украинских майданщиков торчат: владелец казахского «оппозиционного» националистического канала по имени «Ермек Нарымбай» живёт в… Киеве.

Российская власть на инцидент с «языковыми патрулями» отреагировала дежурной озабоченностью, казахский чиновник ответил дежурной фразой о недопустимости дискриминации по языку. Казалось бы, дело закрыто. Но, честно говоря, нам хочется, чтобы Россия, и государство и общество России, вступались за русских и за русский язык не формально, а по-настоящему, яростно и жестко. Пресекая любую гипотетическую возможность ущемления прав русскоязычных.

Ни в коем случае мы не должны ставить под сомнение перспективы евразийской интеграции. Ведь именно этого добиваются подонки-националисты, которых в действительности ничтожное меньшинство. Но самих подонков надо наказывать точечно и больно.

Например, «популярному» Куату Ахметову и всем его «соратникам» по майдану нужно запретить въезд в Российскую Федерацию. Объявить их персонами нон грата. При поимке на территории РФ – или депортация, или, ещё лучше, возбуждение дела по статье «экстремизм». Проверить, нет ли у Ахметова и его друзей бизнес-интересов в РФ и связей с российскими лицами. Если есть, то сделать так, чтобы не было. Всё это мы легко можем сделать сами, без ущерба для межгосударственных отношений. Это наше суверенное право.

Российское общество тоже могло бы поучаствовать. Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведёшь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Рамзан Ахматович Кадыров – большой авторитет для мусульман не только Чечни и России, но и всей Евразии. Если он вежливо попросит Куата распустить свой майдан и не заниматься больше ерундой, то Куат, возможно, прислушается.

Даже русские националисты могли бы оказаться полезными в этом деле. Они могли бы поехать в Казахстан и культурно поговорить со своими коллегами, казахскими националистами, о том, что дружба народов сильно лучше, чем вражда. Но наши русские националисты ни на что путное не способны. Они будут только ныть, что надо распустить ЕАЭС и ОДКБ, вернуть домой русских, выгнать казахов из России, построить стену на границе с Азией (по заветам Трампа) и сидеть под берёзкой, играть на балалайке. То есть, они будут призывать ровно к тому же самому, чего добиваются казахские националисты, украинские майданщики и их зарубежные спонсоры. Настоящая цель наших врагов – дезинтеграция, изоляция наших стран, и России, и Казахстана.

А вот этого мы как раз допустить не должны. Интеграция жизненно необходима нашим народам. Что там думает националистическая часть казахской элиты? Что без РФ они будут жить лучше, под крылом США? Нет Штатам никакого дела до Казахстана. Зато у Китая прямой интерес. Только РФ может строить интеграцию на условиях равноправия. Только с Россией Казахстан сохранит свой экономический и политический суверенитет. Китай медленно пережуёт Казахстан и выплюнет мелкие косточки. Никакого Казахстана не будет.

Однако и РФ нужен Казахстан, Киргизия, вся Центральная Азия нужна. Нам нужна масса, территория, население – гравитация размера, чтобы создать самодостаточный кластер, экономический и политический контур. Мы обязаны быть вместе.

И тем более непримиримыми надо быть ко всем проявлениям национализма, русофобии, ксенофобии. Жестоко карать, любыми законными средствами. Националисты – это враги. Враги наших народов, и русского, и казахского. Они действуют в интересах наших геополитических противников, либо сознательно и за деньги, либо несознательно, по тупости. Но от этого не легче.

Вместе с тем, надо сохранять возможность диалога. Не только на уровне чиновников, но и на уровне общественности, в форме «народной дипломатии». Мне кажется, имеет смысл организовать форум российской и казахской интеллигенции, чтобы обсудить нынешнее положение и перспективы русского языка и русской культуры в Казахстане, искать пути сотрудничества и развития.

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