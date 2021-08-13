 

Минспорта пообещало наказать Полянского в случае подтверждения подозрений на допинг

13.08.2021, 13:28, Новости дня
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Министерство спорта примет максимально жесткие меры к триатлонисту Игорю Полянскому, если нарушение им антидопинговых правил будет подтверждено, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Ситуация более чем тревожная, мы немедленно связались с Федерацией триатлона России, я сегодня разговаривал с президентом федерации. Максимально жесткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды», – передает ТАСС слова Матыцына.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).



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