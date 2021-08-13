В результате подтоплений в Крыму погибли два человека

В результате подтоплений в Крыму пострадали более 4 тыс. человек, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести», – написал он во «ВКонтакте».

По его словам, на момент чрезвычайной ситуации в девяти пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей.

Ранее в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив».

Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район.