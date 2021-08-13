 

Власти определили размер премиальных призерам Олимпиады в Токио

13.08.2021, 11:40, Новости дня
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Правительство утвердило вознаграждения для золотых медалистов Олимпийских игр в Токио в 4 млн рублей, за серебряные медали полагается награда в 2,5 млн, за бронзовые – 1,7 млн рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Отмечается, что аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на олимпиаде в Токио.



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