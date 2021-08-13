Колумнист Spiegel – «потерпевший неудачу» Запад должен вернуть талибов за стол переговоров

То, что Запад потерпел неудачу в Афганистане, очевидно давно. Однако теперь окончательно ясно: повторный захват всей страны талибами неизбежен, пишет колумнист Der Spiegel Матье фон Рор. По мнению автора статьи, ошибки, допущенные Западом за 20 лет пребывания в Афганистане, невозможно исправить несколькими авиаударами, поскольку время в любом случае на стороне талибов. Единственное разумное решение — вынудить «Талибан» вернуться за стол переговоров.



Reuters

Запад потерпел неудачу в Афганистане — и это горькая правда, считает Матье фон Рор, колумнист Der Spiegel. Неудача была давно очевидна, но теперь окончательно ясно: город Кундуз, который когда-то контролировался бундесвером, перешёл в руки «Талибана»*. Исламисты, изгнанные 20 лет назад американцами, молниеносно захватили большую часть страны. Западу не удалось стабилизировать ситуацию в Афганистане и не удалось построить стабильную демократию. А старался ли Запад на самом деле? И правильно ли сейчас просто «смыться»?

В сообщениях, поступающих в последние дни, наблюдается «что-то вроде дежавю»: талибы захватывали Кундуз ещё в 2015 году. Тогда афганские войска и войска НАТО обратились в бегство. Но на этот раз завоевание города кажется окончательным.

Это служит предвестником почти неизбежного — повторного захвата всей страны талибами. Американские секретные службы пересмотрели свои прогнозы о том, что Кабул попадёт в руки Талибана в течение 12 месяцев. Теперь они предполагают, что это займёт от одного до трёх месяцев. С мая 2021 года, когда начался вывод американских войск, 80% районов страны были либо захвачены талибами, либо за них в настоящий момент ведутся ожесточённые бои. Послание Запада афганскому правительству в Кабуле однозначно: «Теперь вы сами по себе», пишет Фон Рор.

Вина за «триумфальное продвижение» талибов лежит на двух президентах США. Дональд Трамп заключил соглашение с талибами и пообещал им вывести войска США в установленный срок. При этом в переговорах не участвовало афганское правительство.

После этого талибы пообещали провести мирные переговоры с афганским правительством. Но главное послание США на тех переговорах: «Мы хотим как можно скорее вернуться домой». Новый президент США Джо Байден решил реализовать соглашение и вывел значительную часть войск. Ожидается, что последние американские солдаты покинут страну до 11 сентября. Поэтому, с точки зрения талибов, решение захватить страну силой вместо того, чтобы вести переговоры, — «вполне разумный шаг», считает колумнист.

Стремление Запада уйти спустя 20 лет понятно. Но поспешный уход без плана, без стратегии ещё даст о себе знать. То, что Запад покидает Афганистан, не означает, что он «оставляет его позади». В первую очередь это относится к Европе, которая из-за своего географического положения вынуждена считаться с большим количеством беженцев, чем США.

Трудно перенести неудачу, когда события развиваются столь драматично. Теперь проснулись те, кто не хочет с этим мириться. Многие республиканцы призывают войска НАТО вновь вернуться в Афганистан, чтобы противостоять талибам или даже вытеснить их с помощью ударов с воздуха и ввода боевых частей.

Стремление не отказываться от страны полностью вполне понятно: на протяжении почти 20 лет Запад создавал в Афганистане впечатление гаранта стабильности страны, а теперь он просто убегает? Разве войска США или бундесвер не взяли на себя обязательство перед многими людьми, которые не хотят жить под властью «Талибана»? Но, как и в случае со всей операцией в Афганистане, неясно, чего необходимо достичь сейчас и что вообще возможно с политической точки зрения.

И это правда: союзники имеют обязательства перед афганцами. Но, к сожалению, последние 20 лет они их не соблюдают. За всё это время, несмотря на многие миллиарды долларов и множество погибших солдат и афганских мирных жителей, им не удалось ни стабилизировать страну в военном отношении, ни построить функционирующую демократию. Вместо этого с самого начала они сотрудничали с военачальниками, которые «были далеки от святых».

Последние выборы в стране были «фарсом». Западные союзники постоянно отводили глаза. Точно так же, как они отводили глаза от образовавшейся огромной коррупционной машины, выгоду от которой извлекали прежде всего афганские элиты. Таким образом, доверие к политическому проекту было подорвано изнутри. С военной точки зрения дела также обстояли не лучшим образом: в течение долгого времени талибы продвигались вперёд шаг за шагом.

Ошибки, допущенные Западом за 20 лет пребывания в Афганистане, слишком серьёзны, чтобы его «собственная неспособность была исправлена ​​несколькими ударами с воздуха». Если в результате талибы будут отброшены на несколько недель, для них ничего не потеряно — время в любом случае на их стороне, пишет колумнист.

США и их союзники не заинтересованы в возвращении в Афганистан, не говоря уже о том, чтобы оставаться там навсегда. «С другой стороны, мы не заинтересованы в том, чтобы ничего не делать и смотреть, как Афганистан погружается в гражданскую войну. Мы не заинтересованы в захвате талибами Кабула и большом количестве смертей и беженцев — и нас не интересует сценарий Сайгона, когда Западу придётся покидать страну в последнюю минуту на самолётах», — считает автор.

Когда исламистские силы захватывают страну, которую Запад раньше хотел стабилизировать, это, конечно, «унижение». Более того, если начнётся новая гражданская война, страна может стать источником нестабильности для всего региона. В войну опосредованно будут включены региональные державы — Пакистан, Иран и Индия. Кроме того, в стране утвердилось «Исламское государство»**, которое также борется с талибами. Было бы наивно думать, что талибы завоюют Афганистан, а затем успокоятся.

Таким образом, США и их союзникам остаётся одно: необходимо вынудить «Талибан» вернуться за стол переговоров. Это достаточно сложно после поспешного ухода. В таком случае международным войскам придётся построить защитную стену вокруг Кабула и прилегающих провинций не только с воздуха, но и с земли.

Целью администрации Трампа было соглашение о разделе власти между «Талибаном» и нынешним афганским правительством. Намерение было правильным, но оно было сорвано быстрым односторонним выводом американских войск.

Достижение мирного соглашения, или разделения власти между нынешней кабульской элитой и руководством «Талибана», по-прежнему является единственным разумным решением. Это предотвратило бы массовое кровопролитие — и в то же время следовало бы логике, согласно которой афганцы теперь сами берут на себя ответственность за свою страну.

Однако на фоне военного наступления талибов это невозможно без нового, окончательного вмешательства. Запад потерпел неудачу в Афганистане, и ничего не изменится. Вопрос состоит лишь в том, потерпит ли он неудачу, которая на долгие годы погрузит страну в хаос и приведёт к массовому перемещению беженцев, в том числе в Европу. Или ему удастся потерпеть неудачу, которая по крайней мере сохранит для Афганистана надежду на мир, пишет Матье фон Рор, колумнист Der Spiegel.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.