 

Newsweek – в ВОЗ не исключают версию о лабораторном происхождении коронавируса

13.08.2021, 10:04, Новости дня
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В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку, пишет Newsweek. Руководитель миссии ВОЗ в Ухани Питер Эмбарек заявил, что пандемия коронавируса могла начаться с заражения сотрудника лаборатории в Ухани летучей мышью при взятии им проб в полевых условиях. При этом, по словам Эмбарека, в настоящее время эксперты ВОЗ не смогли найти прямых доказательств, подтверждающих эту гипотезу.


Reuters

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек заявил, что пандемия коронавируса могла начаться с заражения сотрудника лаборатории в Ухани летучей мышью, пишет Newsweek.

Руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавируса, подчеркнул: «Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез».

Он добавил, что пока эксперты ВОЗ не смогли найти прямых доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории Уханьского института вирусологии.

В течение нескольких месяцев споры по поводу возможности лабораторного происхождения COVID-19 являлись источником напряжённости на международной арене. В первоначальном отчёте ВОЗ сценарий происхождения коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухани был обозначен как «крайне маловероятный».

Эмбарек отметил, что, хотя эксперты смогли получить доступ к лабораториям в Ухани и получить ответы на свои вопросы, они не имели возможности «изучить какую-либо документацию».

По словам представителя ВОЗ, несмотря на то, что Уханьскому институту вирусологии уделяется основное внимание, экспертам также необходимо обратить свой взор на другую лабораторию, управляемую китайскими органами здравоохранения, которая переехала в другое помещение в начале декабря 2019 года — примерно в то время, когда впервые был обнаружен коронавирус. Он отметил, что когда-нибудь будет «интересно взглянуть на этот период и эту лабораторию».

Согласно другим гипотезам происхождения COVID-19, выдвинутым ранее группой экспертов ВОЗ, коронавирус был передан от животных к человеку напрямую либо от животных к другим животным, а затем к человеку, т. е. через промежуточного хозяина, либо внедрился через пищевую цепь. Наиболее вероятным ранее считался второй вариант, т. е. передача коронавируса через животное-посредника, передаёт Newsweek.



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