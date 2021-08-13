 

Мастер участка Бясь-Кюель в Якутии защитил котельную от лесного пожара

13.08.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мастер участка Бясь-Кюель Горного района Якутии Спиридон Яковлев самостоятельно защитил котельную от лесного пожара. Он, не допустив переброса огня на резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня.

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии 7 августа из-за усиления ветра верховой пожар перекинулся через минерализованную полосу на жилые дома и хозпостройки, расположенные у леса. От огня удалось отстоять 225 жилых домов и другие объекты села. В Горном филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» сообщили, что в этот день мастер производственного участка самостоятельно встал на защиту котельной от огня, передает Ulus Media.

В частности, Яковлев сообщил по телефонной связи главному инженеру филиала, что огонь от лесного пожара подобрался к жилым домам. После чего он получил от руководителя соответствующие указания и начал действовать по инструкции: включил дизель-генераторную станцию, подготовил пожарные рукава, включил насосы. 

Яковлев, действуя по инструкции и рискуя жизнью, приступил к тушению очагов возгорания вблизи котельной водой из противопожарного резервуара. Он в одиночку, не допустив переброса огня на котельную и резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня.

Из Бердигестяха к нему на помощь через 40 минут приехал Егор Петров, сварщик 5-го разряда аварийно-восстановительной бригады. Уже вдвоем они тушили оставшиеся очаги возгорания, остановив распространение огня. Благодаря их оперативным и слаженным действиям удалось защитить вверенный объект.

Спиридон Яковлев работает в предприятии с сентября 2015 года. Вместе с коллегами этим летом они не раз участвовали в тушении лесных пожаров на территории Горного района. Под руководством молодого мастера в участке трудится 13 человек. В обслуживании две котельные – «Спортзал» и «Центральная». В ГУП «ЖКХ РС (Я)» отметили, что Спиридон обязательно будет представлен к награде.  

Сам же Яковлев героем себя не считает. «Нисколько не сомневался в своих действиях, все выполнял по инструкции. Спасибо Егору Петрову и коллегам из Бердигестяха. Сейчас главное – всем вместе помочь в борьбе с лесными пожарами в нашей республике», – сообщил он. 

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась. Видео

02.02 / Полицейские в США задержали 9-летнюю девочку, применив перцовый баллончик. Ребенок хотел убить свою мать

31.08 / Помпео высказал надежду на соглашение РФ и США по контролю вооружений

18.02 / Сборная Украины занимает 24-е место в рейтинге ФИФА

29.10 / Лукашенко заявил о необходимости формирования народных дружин из бывших военнослужащих

01.02 / Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

18.12 / На Украине засудят повредившего корабль «на глазах у НАТО» военного

22.02 / Познер раскритиковал роль Сталина в истории России

18.04 / Лукашенко заявил о принятии “одного из принципиальных решений” за четверть века

29.06 / EUreporter – исходить из реальности — глава дипломатии ЕС рассказал, как быть с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика