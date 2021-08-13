Мастер участка Бясь-Кюель в Якутии защитил котельную от лесного пожара

Мастер участка Бясь-Кюель Горного района Якутии Спиридон Яковлев самостоятельно защитил котельную от лесного пожара. Он, не допустив переброса огня на резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня.

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии 7 августа из-за усиления ветра верховой пожар перекинулся через минерализованную полосу на жилые дома и хозпостройки, расположенные у леса. От огня удалось отстоять 225 жилых домов и другие объекты села. В Горном филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» сообщили, что в этот день мастер производственного участка самостоятельно встал на защиту котельной от огня, передает Ulus Media.

В частности, Яковлев сообщил по телефонной связи главному инженеру филиала, что огонь от лесного пожара подобрался к жилым домам. После чего он получил от руководителя соответствующие указания и начал действовать по инструкции: включил дизель-генераторную станцию, подготовил пожарные рукава, включил насосы.

Яковлев, действуя по инструкции и рискуя жизнью, приступил к тушению очагов возгорания вблизи котельной водой из противопожарного резервуара. Он в одиночку, не допустив переброса огня на котельную и резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня.

Из Бердигестяха к нему на помощь через 40 минут приехал Егор Петров, сварщик 5-го разряда аварийно-восстановительной бригады. Уже вдвоем они тушили оставшиеся очаги возгорания, остановив распространение огня. Благодаря их оперативным и слаженным действиям удалось защитить вверенный объект.

Спиридон Яковлев работает в предприятии с сентября 2015 года. Вместе с коллегами этим летом они не раз участвовали в тушении лесных пожаров на территории Горного района. Под руководством молодого мастера в участке трудится 13 человек. В обслуживании две котельные – «Спортзал» и «Центральная». В ГУП «ЖКХ РС (Я)» отметили, что Спиридон обязательно будет представлен к награде.

Сам же Яковлев героем себя не считает. «Нисколько не сомневался в своих действиях, все выполнял по инструкции. Спасибо Егору Петрову и коллегам из Бердигестяха. Сейчас главное – всем вместе помочь в борьбе с лесными пожарами в нашей республике», – сообщил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.