 

В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников

13.08.2021, 9:52, Новости дня
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С 13 августа в Москве отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организации.

Также в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.



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