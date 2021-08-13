В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников

С 13 августа в Москве отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организации.

Также в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.