 

Инспектор ранен в результате обстрела машины охотуправления Амурской области

13.08.2021, 7:10, Новости дня
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Неизвестные обстреляли машину, в которой находились госинспекторы управления по охране животного мира Амурской области, информирует ведомство.

Нападение произошло «недалеко от села Марьяновка». Инспекторы патрулировали территорию, когда их машина «была обстреляна неизвестными». Один из сотрудников получил ранение, «ему потребовалась медицинская помощь». Стрелявшие скрылись, передает РИА «Новости».



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