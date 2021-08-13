Шойгу прибыл на полигон в Китае

Министры обороны РФ и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021».

В ходе активной части маневров военнослужащие РФ и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления. Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

По данным российского военного ведомства, общая численность сил, принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек. В манёврах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами РФ и КНР. Задачи маневров – демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран.

Руководство маневрами осуществляется совместно командованием воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. На этапе подготовки проведено комплексное планирование, отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Совместной группировкой войск командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев.

Напомним, в четверг Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями.