Соратников Навального обвинили в создании посягающей на права россиян НКО

Экс-главе ФБК («Фонд борьбе с коррупцией», запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Ивану Жданову и экс-руководителю «Штабов Навального» (также запрещены в России) Леониду Волкову предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

«Ивану сегодня было заочно было предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ, часть вторая», – сказал адвокат Жданова Воронин РИА «Новости».

Также он сообщил о заочном обвинении, предъявленному Волкову.

Напомним, в среду аналогичное обвинение предъявили самому Алексею Навальному. Это обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.

Следствие полагает, что деятельность созданной Навальным ФБК была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Управляли ФБК также Иван Жданов и Леонид Волков.

«Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», – отмечали в СК.

Ранее Росфинмониторинг внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан» (НКО-иноагенты и экстремистские организации) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал эти организации экстремистскими. Минюст официально внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных в РФ организаций.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.