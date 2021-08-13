Стало известно о состоянии сбитых пьяным водителем пешеходов в Москве
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Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, находится в реанимации, травмированная девушка госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.
В дептрансе Москвы сообщили, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.
«Женщина 61 лет в больнице, девушка 16 лет – госпитализирована», – говорится в Telegram-канале дептранса.
Напомним, в Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате которого пострадали бабушка и ее 16-летння внучка. Водитель, сбивший пешеходов, был пьян, согласно результатам медосвидетельствования в его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя.
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