Стало известно о состоянии сбитых пьяным водителем пешеходов в Москве

Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, находится в реанимации, травмированная девушка госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.

В дептрансе Москвы сообщили, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

«Женщина 61 лет в больнице, девушка 16 лет – госпитализирована», – говорится в Telegram-канале дептранса.

Напомним, в Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате которого пострадали бабушка и ее 16-летння внучка. Водитель, сбивший пешеходов, был пьян, согласно результатам медосвидетельствования в его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя.