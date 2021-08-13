 

ООН начал передислокацию персонала в Афганистане из-за боев

13.08.2021, 6:16, Новости дня
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ООН хочет сохранить присутствие в Афганистане, но проводит передислокацию сотрудников в ряде районов страны из-за продолжающихся боев, сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«В отдельных районах имеет место передислокация персонала, и я очень стараюсь получить более четкую картину, где мы еще остаемся… Наш персонал, гуманитарные работники полны решимости оставаться и поддерживать народ Афганистана, но очевидно, что нам тоже приходится брать в расчет очень сложную ситуацию с безопасностью», – отметил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

По его словам, международный персонал ООН в Афганистане насчитывает 720 человек, из которых 300 работают непосредственно в стране, а остальные трудятся дистанционно, в том числе из-за коронавирусной угрозы. В миссиях ООН также трудятся 3,4 тыс. местных жителей, добавил он.

Ранее участники движения «Талибан» захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили. Кроме того, талибы захватили штаб полиции Герата.

До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. Также талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

Помимо этого, движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.



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