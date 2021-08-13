 

Стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

13.08.2021, 6:10, Новости дня
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Ожидается, что Госдепартамент США вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), сообщило агентство Reuters.

Источник из числа официальных лиц уточнил, что эвакуацию будут помогать проводить военные. американские военные. В район Кабула будут направлены дополнительные силы, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.



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