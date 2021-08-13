 

Чешские военные собрались принять участие в параде в Киеве

13.08.2021, 6:10, Новости дня
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В военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины примут участие военнослужащие из состава гарнизона Праги, сообщил пресс-секретарь минобороны Чехии Марек Вала.

Он сообщил, что его страна «направит на торжества по случаю 30-летия независимости Украины 27 военнослужащих». Также в Киев прибудет официальная делегация из Чехии, передает ТАСС.

Напомним, в параде примут участие и словацкие военнослужащие.



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