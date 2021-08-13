Отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства

В суд Лос-Анджелеса направлено согласие Джеймса Спирса на отказ от опекунства над дочерью – певицей Бритни Спирс, сообщают СМИ.

В документе говорится, что мужчина стал «беспрестанной целью необоснованных атак». При этом он решил, что «публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать интересам его дочери». Указывается, что других причин для отказа нет. Джеймс Спирс выразил готовность сотрудничать с судом, чтобы контроль над финансами певицы передали профессиональному аудитору, как того требовала защита его дочери, передает ТАСС со ссылкой на Variety.

Джеймс Спирс заявляет, что он де-факто спас свою дочь, когда она была в душевном и эмоциональном кризисе и ей манипулировали неназванные люди, «пришел на помощь своей дочери, чтобы защитить ее». Он также отрицает, что когда-либо заставлял дочь делать что бы то ни было, включая выступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

В апреле 2019 года Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В июне 2019 года Спирс заявила, что недееспособной ее признали из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат.