 

МВД РФ закрыло въезд в Россию оскорбившему русских экс-послу Азербайджана

13.08.2021, 5:18, Новости дня
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МВД РФ запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде, который публично оскорбил русских.

«Сегодня в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь», – говорится на сайте МВД.

В МВД напомнили, «что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в РФ может угрожать общественному порядку и безопасности».

Напомним, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде направил видеообращение к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором позволил себе грубые высказывания не только в адрес оппонента, но и в целом «русской нации», в том числе о «вони на весь мир». В ответ Жириновский пообещал, что не оставит это безнаказанным. «Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», – сказал лидер ЛДПР.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, со своей стороны, пояснил, что «Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения». В интервью газете ВЗГЛЯД депутат выразил уверенность в том, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы.



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