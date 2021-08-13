 

Сын президента Аргентины указал «Х» в графе пола в удостоверении личности

13.08.2021, 5:18, Новости дня
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В соответствии с новыми правилами сын президента Аргентины Эстанислао (Тани) Фернандес воспользовался возможностью поставить «Х» вместо указания мужского пола в удостоверении личности.

В Аргентине удостоверение имеет вид пластиковой карточки. Фернандес заявил, что «счастлив». По его мнению, «здорово осознавать, когда пластик, не говорит, кто ты». Он также сменил имя на Тани, передает РИА «Новости».

Фернандес известен в интернете своими публикациями в стиле косплей и дрэг-квин (перевоплощение в различные роли, использование женских образов с переодеванием в женскую одежду).

Напомним, власти страны в июле разрешили гражданам указывать в графе «пол» в документе, удостоверяющем личность, не только мужской или женский, но и «Х». Это сделано для тех, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

В мае венгерские власти приняли закон, запрещающий трансгендерам менять пол в паспорте. Нидерланды планируют уже к 2024 году полностью отменить упоминание пола во внутренних удостоверениях личности. В Бельгии также решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте.



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