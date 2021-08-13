 

Стало известно о возможных встречах Зеленского с Маском и Куком

13.08.2021, 5:18, Новости дня
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Прорабатывается возможность встреч президента Украины Владимира Зеленского с главой SpaceХ и Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком в США, сообщают источники.

Источники «Зеркала недели» рассказали, что Зеленский посетит 28–29 августа Чикаго, где «отдохнет после длительного перелета» и «вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины». Также он может встретиться «с американским бизнесом». На 30 августа запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. При этом от идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться, Украину на этих встречах будут представлять министры.

31 августа Зеленский будет в Сан-Франциско, рассматриваются три «возможных мероприятия»: встречи с Маском и Куком, а также «выступление президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра». Подчеркивается, что программа, которую хранят в тайне, пока еще «рабочая» и в ней возможны изменения, передает РИА «Новости».

Напомним, США уже посетили главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. Вашингтон также посетила правительственная делегация во главе с вице-премьером Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексеем Резниковым.



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