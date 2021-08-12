 

В Грузии ударом молнии убило стадо овец

12.08.2021, 22:30, Новости дня
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150 погибших овец принадлежали местному фермеру Николаю Леванову, остальных животных пригнали на пастбище из Кахетии. Всего во время грозы на горе паслось около 1500 овец.

Журналисты отметили, что одна овца в Грузии стоит более $113. 

Видео погибших животных опубликовали на странице Jnews в Facebook.

https://www.facebook.com/JavakhetiNews/videos/2941506409405331/

12 августа издание сообщило, что погибших овец решили сжечь на месте происшествия.

“Спустить вниз такое количество туш невозможно, транспорт на такую высоту подняться не может”, – уточнили журналисты.

Издание отметло, что пастух от удара молнии не пострадал, он потерял сознание, а когда очнулся, позвонил спасателям.

Контекст:

Гора Диди Абули расположена на Самсарском хребте в регионе Самцхе-Джавахети, ее высота – 3301 м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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