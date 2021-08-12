 

Женщине оторвало ноги в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже

12.08.2021, 22:06, Новости дня
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Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже, пострадали 12 человек, сообщил представитель местных экстренных служб.

Сообщается, что около 21.24 мск произошел «взрыв ПАЗика». Как сообщили в экстренных службах, три человека направлены в больницу, «остальных осматривают бригады». «У женщины ампутация нижних конечностей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как передает ТАСС, в городской станции скорой помощи заявили: «12 пострадавших ориентировочно». До этого дежурный сообщил, что «двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое – в ожоговый центр областной больницы». В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщил, что «газовые баллоны были установлены на крыше» кустарным способом. «Произошла утечка и прогремел взрыв», – сказал он.

РЕН ТВ публикует кадры с места ЧП.



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